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Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu

31.12.2021 09:54

Adana'da kaçakçılık operasyonu ADANA Adana'da polisin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 5 bin 400 paket sigara, 564 kilogram nargile tütünü, 23 cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA Adana'da polisin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 5 bin 400 paket sigara, 564 kilogram nargile tütünü, 23 cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı. Polisin aramasında gümrük kaçağı 5 bin 400 paket sigara, 564 kilogram nargile tütünü, 23 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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