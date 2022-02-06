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Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu

06.02.2022 09:51
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt, 655 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana polisinin yaptığı operasyonda 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt, 655 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan tırın içerisine gizlenmiş 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekiplerin bir adrese yaptığı baskında ise 655 litre sahte içki bulundu. Operasyonlarda ayrıca 2 bin 15 içki kiti ve 355 cinsel emtia ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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