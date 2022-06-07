Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

07.06.2022 09:48
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisi yaptığı operasyonda 425 kaçak elektronik sigara, 5 bin 845 kaçak puro, 14 bin 486 kaçak cinsel ürün, 144 paket kaçak pipo tütünü ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana polisi yaptığı operasyonda 425 kaçak elektronik sigara, 5 bin 845 kaçak puro, 14 bin 486 kaçak cinsel ürün, 144 paket kaçak pipo tütünü ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi girişinde durdurulan bir araca ve Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren Amerikan Pazarı isimli iş hanı içerisinde bulunan 4 farklı adrese baskın yaptı. Polis, yapılan bu baskınlarda; 425 kaçak elektronik sigara, 5 bin 845 kaçak puro, 14 bin 486 kaçak cinsel ürün, 144 paket kaçak pipo tütünü ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayların şüphelisi 6 şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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