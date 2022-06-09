Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

09.06.2022 09:40
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 240 cep telefonu, 572 kilo nargile tütünü ve 230 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana polisinin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 240 cep telefonu, 572 kilo nargile tütünü ve 230 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ve sahte ürün getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı çalışmada 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında gümrük kaçağı, 240 cep telefonu, 572 kilo nargile tütünü ve 230 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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