Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kaçakçılık operasyonu

24.07.2022 10:36

Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak mal sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirdi. Polis 7 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Teröristlerle silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İfadeleri şaşırttı: Biz değiliz Teröristlerle silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İfadeleri şaşırttı: Biz değiliz Adana'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı Adana'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:22 Fiyatlar yerli turistler için çok yüksek! Trabzon Uzungöl'den gelen görüntü gündem oldu
10:16 Gülşen'in konserine kaymakamlık engeli! Şile'de sahne alacaktı
09:54 Teröristlerle silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İfadeleri şaşırttı: Biz değiliz
09:47 PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
09:41 Yıllardır aktif siyasette yer almayan MHP'li Oktay Vural sessizliğini bozdu: Yeni sistem sağlıklı işlemiyor
09:39 Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 10:36:43. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement