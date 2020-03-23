Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
Adana'da gümrük kaçağı 128 kilogram nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da gümrük kaçağı 128 kilogram nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi 29006 sokaktaki bir adrese kolilerle kaçak ürün getirildiği ihbarını aldı.
Adrese giden ekipler, kolilerde gümrük kaçağı 128 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Olayla ilgili Suriye uyruklu H.H. ve A.E.S. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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