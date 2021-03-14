Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında 188 şişe kaçak içki, bir araçta yaptığı aramada ise 13 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 bin 200 dolu makaron ele geçirildi. Ürünleri piyasaya süren 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda, bir iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada, 188 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis, içerisinde yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu belirtilen aracı da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü üzerinde durdurup arama yaptı. Aramada, 13 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 bin 200 dolu makaron ele geçirdi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.