Son dakika haber! Kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu ve 62 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı