Üye Girişi
Son dakika haberi | ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi | ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU 8 GÖZALTI

13.02.2022 10:40

Son dakika haberi... ADANA'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, cep telefonu, nargile tütünü, tarihi obje ve sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, cep telefonu, nargile tütünü, tarihi obje ve sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 11 bin 678 paket sigara, bin 800 litre akaryakıt, 91 cep telefonu, 600 puro, 76 kilogram nargile tütünü, 12 tarihi obje ile 645 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU 8 GÖZALTI
Son dakika haberi | ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU 8 GÖZALTI
Son dakika haberi | ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU 8 GÖZALTI

YORUMLAR
500

Kaçakçılık, Akaryakıt, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement