Adana'da kaçakçılık operasyonu...Piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu...Piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi

Adana'da kaçakçılık operasyonu...Piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi Adana'da piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu...Piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi

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ADANA - Adana'da piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı baskında piyasa değeri 175 bin lira olan 4 bin 154 kaçak cinsel ürün, 174 kaçak kol saati, 15 elektronik sigara, 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.C. ve K.D. isimli iki zanlı gözaltına alındı.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu...Piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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