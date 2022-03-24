Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

24.03.2022 09:39

Son dakika haberi... Adana'da gümrük kaçağı 24 cep telefonu, 16 akıllı kol saati ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 24 cep telefonu, 16 akıllı kol saati ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde kaçak 24 cep telefonu, 96 cep telefonu aksesuarı ve 16 akıllı kol saati ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Polis 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:45:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement