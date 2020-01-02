Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Adana'da gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsüyle kaçak ürün nakliyatı yapıldığını belirledi.

Polis, plakasını tespit ettiği otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında bulunan İncirlik Park alanındaki uygulama noktasında durdurdu.

Aracın bagajında arama yapan ekipler, bavul, çanta ve kolilerde gümrük kaçağı 140 cep telefonu, 980 elektronik sigara kartuşu ve 760 paket sigara buldu.

Bunun üzerine, otobüsün muavinleri Ö.Ç. ve U.A. ile yolcu konumundaki F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın arkadaşına cübbeyle erotik poz verdiren katibin işine son verildi
Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi Yılbaşı gecesi 'görüntülü pazarlık' korkunç bitti! Genç adam evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:07 İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı - Son Dakika
17:06 "24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" - Son Dakika
17:06 Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu - Son Dakika
17:06 Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan ziyaret - Son Dakika
17:01 Heyelan yolu kapattı - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]