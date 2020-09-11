Son dakika haberleri... Kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da kaçak etil alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesindeki bir depoda kaçak ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kaçak 1340 litre etil alkol ele geçirdi.
Polis, depodaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:53 - Kaynak: AA
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