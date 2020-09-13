Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki iki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 35 cep telefonu, 1310 paket sigara, 107 şişe içki ile 100 litre etil alkol bulundu. Merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki bir kamyonetin kasasındaki kolileri de inceleyen ekipler, 440 bin makaron ele geçirdi. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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