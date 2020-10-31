Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon makaron, 1170 paket sigara, 1200 puro ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün sattığı tespit edilen kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1 milyon makaron, 1170 paket sigara, 1200 puro ve 105 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.