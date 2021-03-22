Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 150 bin cerrahi eldiven ile 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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