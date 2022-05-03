Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu

03.05.2022 10:06

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana polisi yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirdi.

Adana polisi yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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