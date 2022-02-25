Adana'da gümrük kaçağı 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktalarında şüpheli gördükleri 2 minibüsü durdurdu.

Araçlarda kaçak 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.