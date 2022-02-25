Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

25.02.2022 09:45

Son dakika haber: Adana'da gümrük kaçağı 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktalarında şüpheli gördükleri 2 minibüsü durdurdu.

Araçlarda kaçak 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

YORUMLAR
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23 milyon 760 bin makaron ele geçirildi 23 milyon 760 bin makaron ele geçirildi 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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