Adana'da gümrük kaçağı 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktalarında şüpheli gördükleri 2 minibüsü durdurdu.
Araçlarda kaçak 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika