Operasyonda, gümrük kaçağı 425 elektronik sigara, 317 elektronik sigara likiti, 5 bin 845 puro, 3 bin 560 paket sigara, 7 kilo 122 gram pipo tütünü, 14 bin 486 cinsel içerikli ürün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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