Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

07.06.2022 10:40

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yeri ve araçlarında kaçak ürünler bulundurduğunu belirlediği zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 425 elektronik sigara, 317 elektronik sigara likiti, 5 bin 845 puro, 3 bin 560 paket sigara, 7 kilo 122 gram pipo tütünü, 14 bin 486 cinsel içerikli ürün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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