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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

20.02.2022 09:54
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara ile çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara ile çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bazı adreslerde kaçak ürünler bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 10 bin 490 paket sigara, 64 cep telefonu, 380 şarj kablosu ile 260 şarj adaptörü ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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