Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ev ve bir araçta arama yaptı.

Aramalarda, 32 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve 121 cep telefonu ile yapım aşamasında ve satışa hazır 1000 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.