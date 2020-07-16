Adana'da kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler iş yeri ve araçta, gümrük kaçağı 4 bin 154 cinsel uyarıcı ürün, 174 kol saati, 15 elektronik sigara ve 9 cep telefonu ele geçirdi.

Adana 'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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