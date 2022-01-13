Üye Girişi
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

13.01.2022 10:06

Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik merkez Seyhan ilçesi Barbaros ve Yeşilyurt mahallelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde 4 sigara dolum makinesi ile 71 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 4 milyon 152 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 108 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Suriye uyruklu R.H. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

YORUMLAR
500

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!         
10:26
Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu         
10:25
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:07 Hırsız, beğenmediği ayakkabıya tükürüp almaktan vazgeçti!
10:04 Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
09:31 Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi
09:30 Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu! 160 tefeciden 133'ü gözaltında
09:16 Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:30:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement