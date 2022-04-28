Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 690 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 102 bin paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kent merkezinde seyir halindeki üç kamyonette kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Araçları durdurup arama yapan ekipler, 2 milyonu tütün doldurulmuş 8 milyon 690 bin makaron ile 102 bin paket sigara buldu.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlıdan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.