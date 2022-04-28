Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

28.04.2022 09:47
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 690 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 102 bin paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 690 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 102 bin paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kent merkezinde seyir halindeki üç kamyonette kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Araçları durdurup arama yapan ekipler, 2 milyonu tütün doldurulmuş 8 milyon 690 bin makaron ile 102 bin paket sigara buldu.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlıdan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

YORUMLAR
500
Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak
09:52 Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi?
09:46 Başarılı oyuncu Aslı Enver, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL kazandı
09:44 DEVA Partisi'nden olası erken seçim iddiası: İktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok!
09:44 Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek
09:43 Beşiktaş'ın itirazı bugün TFF'nin masasında: İtiraz kabul edilirse Trabzon şampiyonluğu bir hafta daha bekleyecek
09:35 İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?
09:31 Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı: Misilleme hazırlığı yapıyorlarmış
09:24 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:08:32. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement