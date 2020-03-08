Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı

7 saat önce

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı, System.String[]

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, yapım aşamasında ve satışa hazır 900 litre sahte rakı, gümrük kaçağı 45 şişe içki, 7 bin 30 paket sigara, 1 milyon 80 bin boş makaron, 10 bin doldurulmuş makaron, 30 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oda arkadaşının gözlerini oyan şizofreninin, daha önce saldırdığı başka bir isim yaşadıklarını anlattı
Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]