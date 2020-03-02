Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

6 saat önce

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 3 iş yeriyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin litre sahte içki, gümrük kaçağı 9 bin 528 paket sigara, 60 bin 80 makaron, 420 kilogram tütün, sigara dolum makinesiyle 2003 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Ekiplerce 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor
Aydın'daki dev fuhuş operasyonunda 111 kişi hakkında işlem yapıldı Rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheli, kanıtları yiyerek yok etmeye çalıştı Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:57:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]