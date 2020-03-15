Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekip, adreslerde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 560 litre etil alkol, 70 şişe kaçak içki, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 166 kilogram kaçak nargile tütünü ve 100 gümrük kaçağı saat ele geçirdi.

Polis, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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