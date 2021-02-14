Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolu Çimento kavşağında gerçekleştirdikleri uygulama sırasında iki hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan incelemelerde gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi.
Polis, araçlardaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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