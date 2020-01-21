Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da gümrük kaçağı cep telefonu ve tütün mamulleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir otobüs ve otomobili durdurdu.

Yapılan aramalarda, otobüsün bagajında bir yolcuya ait üç bavulda gümrük kaçağı 2 bin 250 paket sigara, otomobilde ise gümrük kaçağı 14 cep telefonu ile 500 puro ele geçirildi.

Ekipler, bavulların sahibi Y.B. ile otomobildeki F.A. E.A. ve D.A'yı gözaltına aldı.