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Adana'da kaçırılan genç dehşeti yaşadı! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar - Son Dakika

Adana'da kaçırılan genç dehşeti yaşadı! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar

20.12.2021 10:31

Adana'da evinden çıkan genç, 3 şüpheli tarafından otomobille kaçırıldı. Şüpheliler, genci götürdükleri bir ofiste dövdükten sonra elektroşok verip 100 lirasını gasp etti. Daha sonra genci çıplak halde evinin önüne bırakan şüpheliler kayıplara karıştı. Şüpheliler özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği baskınla saklandıkları tavan arasında kıskıvrak yakalandı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 11 Aralık'ta yaşanan olayda iddiaya göre evinden çıkan A.Ç. (22), yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı. Şüpheliler, Seyhan ilçesindeki bir ofise götürdüğü A.Ç.'yi saatlerce dövdükten sonra elektroşok vererek işkence uyguladı.

Kaçırdıkları gence kabusu yaşattılar! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar

KAÇIRDIKLARI GENCİN PARASINI ALIP ÇIPLAK HALDE EVE BIRAKTILAR

Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını gasp ettikleri A.Ç'yi, sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.Ç.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçırdıkları gence kabusu yaşattılar! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN BASKIN

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Ç. (22), kardeşi Ahmet Ç. (19) ile arkadaşları Mehmet T. (28) olduğunu tespit etti. A.Ç.'nin işkence gördüğü ofise özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonda, kardeşler gözaltına alındı. Ofiste yapılan aramalarda 3 tabanca, elektroşok cihazı ile bıçak ele geçirildi.

Kaçırdıkları gence kabusu yaşattılar! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar

TAVAN ARASINDA YAKANLADI

İzine rastlanmayan diğer zanlının ise Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi. Söz konusu daireye yapılan baskında şüpheli Mehmet T., banyodaki asma tavan arasında saklanırken yakalandı. Ayrıca zanlının saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen kız arkadaşı Şevval Ç. (19) ile Ramazan K. de (35) gözaltına alındı.

Kaçırdıkları gence kabusu yaşattılar! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet T., ifadesinde, "A.Ç.'yi Umut kaçırdı. Ofise getirdiklerinde dövdük. Sonrasında da geri bıraktık" dedi. Umut Ç. ise A.Ç.'yi kendilerine iftira attığı ve aleyhlerinde polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle kaçırdıklarını öne sürdü. Ayrıca şüphelilerin yağma, fuhşa teşvik, kasten yaralama, şantaj gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şevval Ç. ile Ramazan K. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet T. ile Umut Ç. tutuklanırken, Ahmet Ç. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da kaçırılan genç dehşeti yaşadı! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar

Özel Harekat, Adana, Umut, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçırılan genç dehşeti yaşadı! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçırılan genç dehşeti yaşadı! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar - Son Dakika
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