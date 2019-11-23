Adana'da, KADEM'den

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında fotoğraf çekme etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte isteyen vatandaşların, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğrafları çekildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetin aile içi bir mesele olmadığını söyledi.

Kadınlara saygıda kusur edilmemesi gerektiğini belirten Demirtaş, "Ben varsam, sen varsan, biz varsak şiddete yer yok." dedi.

KADEM Adana Temsilcisi Reşan Arlıer de etkinliğin ülke genelinde yapıldığını dile getirdi.

Zayıflayan aile, arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerinin insanların birbirlerinden kopuk hayatlar sürmelerine neden olduğunu ifade eden Arlıer, "Şiddet, hiçbir zaman toplumumuzun kültüründe ve değerlerinde aileler, komşular yahut arkadaşlar tarafından hoş karşılanan bir durum olmamıştır." şeklinde konuştu.

Katılımcılar, etkinlik kapsamında çekildikleri fotoğrafları "şiddeteyeryok" etiketiyle sosyal medyada paylaştı.

Etkinlik, 25 Kasım'da sona erecek.