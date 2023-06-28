Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar

Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar

28.06.2023 12:43

Adana'da bir kadını tabancayla öldüren Rıdvan S., aynı silahla intihar etti. İddiaya göre, Rıdvan S. ilgisine karşılık vermeyen Sultan E'yi tabancayla vurduktan sonra kendini de öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sultan E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adana'da bir kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Rıdvan S. (29) ilgisine karşılık vermeyen Sultan E'nin (27) merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çalıştığı iş yerine gitti.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan E'ye tabancayla ateş açan Rıdvan S, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İş yeri çalışlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Sultan E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Güzelyalı, Çukurova, İntihar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi
14:06 Ayrılığa dair en bomba itiraf Shakira'dan: Pique'nin ihanetini babam yoğun bakımdayken öğrendim
13:57 Ünlülerin Tatil Paylaşımları
13:52 Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı
13:54 Bakan Özhaseki'den depremzede kadının ev talebine iç ısıtan yanıt: Bittiğinde gelip seni evine çıkaracağız
13:49 Bakan Özhaseki'den depremzede kadının ev talebine iç ısıtan yanıt: Bittiğinde gelip seni evine çıkaracağız
13:28 Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı
13:24 Dünyaca ünlü stoper Koulibaly, Suudi Arabistan'a transfer olma nedenini tek cümleyle özetledi
13:26 Kayıp kadın Büyükada'da ölü bulundu, ünlü sunucu yaşadığı isim benzerliği nedeniyle telefonları susmadı
13:22 Cansız bedeni bulunan kadınla isim benzerliği yaşayan Özlem Yıldız sessizliğini bozdu: Telefonum susmadı, ben iyiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 14:20:08. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement