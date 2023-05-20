Kadın kılığında girdikleri kuyumcuyu soymak istediler ama silah tutukluk yapınca yakalandılar - Son Dakika
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Kadın kılığında girdikleri kuyumcuyu soymak istediler ama silah tutukluk yapınca yakalandılar

20.05.2023 11:49

Adana'da yaşanan olayda kadın kılığına girip tabanca ve pompalı tüfekle soygun yapmaya çalışan 3 şüpheli ile onların kuryeliğini yapan bir şahıs tutuklandı. Şüpheliler, kuyumcuya girdiklerinde silah tutukluk yaptığını belirterek panikleyip kaçtıklarını söyledi.

Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki Zafer A.'ya (26) ait kuyumcuda meydana gelen olayda kadın kılığına giren 3 silahlı, motosikletle kuyumcunun önüne geldi. İş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açmasıyla kaçtı.

Adana'da kadın kılığına giren şüpheliler kuyumcu soygunundan tutuklandı

KIYAFETLERİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay anının da yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine yakın bir bölgeye minibüsle geldiğini, daha sonra aracın içinden çıkardıkları motosikletle kuyumcuya gittiklerini belirledi. Ekipler, teknik takip sonucu ilk olarak şüphelilerin soygun girişiminde bulunurken giydiği kıyafetleri boş bir araziye atılmış halde buldu.

Adana'da kadın kılığına giren şüpheliler kuyumcu soygunundan tutuklandı

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Ardından ekipler o bölgeye yakın bir sokakta kuyumcuya giren 3 şüphelinin yanı sıra minibüsü kullanan ve soygun planına katıldığı belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit edip gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

"SİLAH TUTUKLUK YAPTI, PANİKLEYİP KAÇTIK"

Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Bekir E.(19), İbrahim Y.(21) ve Yusuf Ö.'nün (18) ifadelerinde "Kuyumcuya girdiğimizde silah tutukluluk yaptı. Bunun üzerine panikleyip hemen kaçtık" dediği öğrenildi.

Adana'da kadın kılığına giren şüpheliler kuyumcu soygunundan tutuklandı

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bekir E., İbrahim Y., Yusuf Ö., olayda minibüsü kullanan Ümit Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
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Kadın kılığında soygun girişimine: 4 tutuklama Kadın kılığında soygun girişimine: 4 tutuklama

Şahintepe Mahallesi, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın kılığında girdikleri kuyumcuyu soymak istediler ama silah tutukluk yapınca yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın kılığında girdikleri kuyumcuyu soymak istediler ama silah tutukluk yapınca yakalandılar - Son Dakika
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