Adana'da, kadın polislerden havadan ve karadan denetim - Son Dakika
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Adana'da, kadın polislerden havadan ve karadan denetim

7 saat önce

ADANA'da, kadın trafik polislerinin havadan ve karadan yaptığı denetimlerde kural hatası yapan 124 araç sürücüsüne 199 bin 899 lira ceza kesildi.

Adana'da, kadın polislerden havadan ve karadan denetim, System.String[]

ADANA'da, kadın trafik polislerinin havadan ve karadan yaptığı denetimlerde kural hatası yapan 124 araç sürücüsüne 199 bin 899 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan kazaların önüne geçmek için helikopterli denetim başlattı. Kadın polisler tarafından yapılan uygulamada, polis helikopterini pilot komiser Elif Gökçe Erol kullanırken, trafik polisi Mehtap Gökgöl de kameralardan kural hatası yapan sürücülerin plakasını Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki ekiplere bildirdi. Burada bulunan kadın polisler de sürücüleri durdurup ceza kesti. Kadın polislerin yaptığı trafik ve asayiş denetimlerinde, 17 bin 989 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Kontrol edilen 7 bin 412 araçtan 52'si trafikten menedilirken, 124 araç sürücüsüne 199 bin 899 lira ceza cezası kesildiği öğrenildi.


Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:14 Kaynak: DHA
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