Son Dakika Haberleri: Adana'da Kadına Bıçaklı Saldırı

Adana'da Kadına Bıçaklı Saldırı

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadına üçüncü kez saldırdığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da Kadına Bıçaklı Saldırı, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadına üçüncü kez saldırdığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde S.S. adlı kadın, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vatandaşların müdahalesi sonucu saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucu ellerinden ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan S.S. çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


80 dikiş atılan yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.


S.S.'ye aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle yaraladığı ileri sürülen şüpheli N.E.A, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Daha önce de aynı kadına 2 ayrı saldırı gerçekleştirerek, darbedip, cam parçasıyla yaraladığı öne sürülen şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:33 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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