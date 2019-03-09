Adana'da Kadına Darp İddiası
25 dakika önce
Adana'da iş yerine gittiği kadını darbederek kadın şüpheli kaçtı.
Adana
'da iş yerine gittiği kadını darbederek kadın şüpheli kaçtı. Merkez Seyhan
ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında çalışan A.Y'yi, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi darbetti.
Şüpheli olayın ardından kaçtı, Yüksek 5 Ocak Polis
Merkezine giderek şikayetçi oldu.
İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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