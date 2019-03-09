Son Dakika Haberleri: Adana'da Kadına Darp İddiası

Adana'da Kadına Darp İddiası

25 dakika önce

Adana'da iş yerine gittiği kadını darbederek kadın şüpheli kaçtı.

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Adana'da iş yerine gittiği kadını darbederek kadın şüpheli kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında çalışan A.Y'yi, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi darbetti.

Şüpheli olayın ardından kaçtı, Yüksek 5 Ocak Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Merkez, Adana, Güncel
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