Son Dakika Haberleri: Adana'da kadına darp iddiası
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Adana'da kadına darp iddiası

1 saat önce

Adana'da kocası tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

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Adana'da kocası tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.
Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'ndeki bir evden çığlık sesleri duyan vatandaşlar, adresi kontrol ettiklerinde Ayşe S'nin başından yaralı olarak yerde yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kocası tarafından darbedildiği öne sürülen kadını ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ayşe S, ambulansa bindirildiği sırada gazetecilerin sorusu üzerine, eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını iddia etti.
Polis şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.
Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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