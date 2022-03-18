Adana'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele" paneli yapıldı - Son Dakika
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Adana'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele" paneli yapıldı

18.03.2022 17:42
Adana'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele" paneli yapıldı

Adana Barosu'nun ev sahipliğinde "Kadına yönelik şiddetle mücadele" paneli düzenlendi.

Adana Barosu'nun ev sahipliğinde "Kadına yönelik şiddetle mücadele" paneli düzenlendi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, bir otelde gerçekleştirilen panelin açılışında, Adalet Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını, kadına yönelik şiddet davalarında TBB'nin ve baroların katılma taleplerinin mahkemelerce kabul edilmesi, bu konuda yasal düzenleme yapılmasını istediklerini söyledi.

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz da kadın cinayetlerinin 10 yılda en az yüzde 25 arttığını, günümüzde insanlığın en önemli evrensel sorunu ve utancı olan kadına yönelik şiddete "dur" demek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından TBB Delegesi ve Kadın Hakları Merkezi Üyesi Sinem Keskin Tanrısınatapan'ın yönetimindeki panelde, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü "Kadın politikasızlığı", Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, "Adli tıp penceresinden kadın", gazeteci Özlem Gürses, "Medyada nasıl başarısız oldum?", İstanbul Barosu üyesi Selin Nakıpoğlu, "Israrlı takip" konularında konuştu.

Panele bazı illerin baro başkanları, 57 barodan kadın hakları alanında çalışan 250 avukat ile kadın kuruluşları ve derneklerin temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele" paneli yapıldı - Son Dakika
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