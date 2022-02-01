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Adana'da kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaya çalışan sanıklara hapis cezası - Son Dakika

Adana'da kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaya çalışan sanıklara hapis cezası

01.02.2022 11:07
Adana'da kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaya çalışan sanıklara hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde darbettikleri kadını yerde sürükleyerek çantasını çalmaya çalıştıkları öne sürülen 2 sanıktan biri 5 yıl, diğeri 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde darbettikleri kadını yerde sürükleyerek çantasını çalmaya çalıştıkları öne sürülen 2 sanıktan biri 5 yıl, diğeri 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar H.Ö. ve M.Ç. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların olay günü merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada Süheyla K'nin karşısına çıktığı ve kadını darbedip yerde sürükleyerek çantasını çalmaya çalıştığını belirtti.

Savcı, kadının direnmesi üzerine zanlıların, Süheyla K'yi yaralayıp çantayı alamadan olay yerinden kaçtığını bildirerek H.Ö. ve M.Ç'nin üzerlerine atılı "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunma yapan sanıklar mütalaayı ve suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de önce "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların cezasında suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle yarı oranında indirim yaptı. Heyet, sanık H.Ö'nün cezasını 5 yıla, M.Ç'nin cezasını ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle 2 yıl 9 ay 10 güne indirip mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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Cumhuriyet, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaya çalışan sanıklara hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaya çalışan sanıklara hapis cezası - Son Dakika
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