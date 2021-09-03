Üye Girişi
Adana'da kadının boynundan altın kolyesini alıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kadının boynundan altın kolyesini alıp kaçan zanlı tutuklandı

03.09.2021 09:57
Adana'da kadının boynundan altın kolyesini alıp kaçan zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde yürüyen Leyla G'ye (51) arkadan yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının boynundaki altın kolyesini alıp kaçtı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği zanlı Mehmet Ali Ç'yi (19) aynı mahallede yakaladı.

Çalınan kolye de bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bisikletli zanlı, bir süre kadını takip ediyor. Şüpheli, arkasından gelen otomobilin uzaklaşmasının ardından kadının boynundaki kolyeyi alıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Mağdur kadın ise kaçan zanlının arkasından koşuyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kadının boynundan altın kolyesini alıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak 09:49 Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi 09:43 Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı 09:21 Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı
Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz 08:37 Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü 08:28 Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü Sağlık Bakanı Koca, 08:25 Sağlık Bakanı Koca, "Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusunu cevapladı: Aşısızların salgını olmaya devam ediyor
Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor 08:22 Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı 00:11 Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı

Son Dakika Haberleri
09:45 Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı
09:43 Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi
09:36 Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi
09:20 Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı
09:19 Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor
08:31 Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi
08:24 Sağlık Bakanı Koca, "Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusunu cevapladı: Aşısızların salgını olmaya devam ediyor
08:23 Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor
08:22 Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor
08:20 Son dakika! ABD'de kasırganın neden olduğu seller sonucu 45 kişi yaşamını yitirdi
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Yalan haber ya da bilgi paylaşanlara hapis cezası geliyor Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Yalan haber ya da bilgi paylaşanlara hapis cezası geliyor         
09:53
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi         
09:36
Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor         
09:19
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
08:26
Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor         
08:23
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti         
23:12
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Genç kız Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı         
19:01
Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı         
16:51
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 10:01:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kadının boynundan altın kolyesini alıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement