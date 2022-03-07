Adana'da kadının boynundan altın kolyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da kadının boynundan altın kolyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

07.03.2022 10:10
Adana'da kadının boynundan altın kolyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kadının boynundaki altın kolyesini çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kadının boynundaki altın kolyesini çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Meydan Mahallesi'nde markete gitmek için evinden çıkan K.T. (25), sokakta yürüdüğü sırada bir kişi yanına yaklaştı.

Zanlı, kadının boynundaki altın kolyesini alarak olay yerinden kaçtı.

K.T'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından emniyette çok sayıda kaydı bulunan Musa T. (24) olduğunu belirledi.

Şüpheli Musa T, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Ekipler, adreste yaptıkları aramada çalınan kolyeyi bularak sahibine teslim etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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'Devletime sıkacağıma kafama sıkarım' 'Devletime sıkacağıma kafama sıkarım'

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kadının boynundan altın kolyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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