Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen yankesicilik şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen yankesicilik şüphelisi yakalandı

29.01.2021 09:59

Adana'da pazar alışverişi yaptığı sırada kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Adana'da pazar alışverişi yaptığı sırada kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan Şule Burhan'ın (46) çantasından cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, bölgede yaptığı çalışmada, kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen D.Ş'yi (22) gözaltına aldı.

Cep telefonunun yerini göstererek polise teslim eden D.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Şule Burhan'a cep telefonunu teslim etti.

Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen yankesicilik şüphelisi yakalandı
Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen yankesicilik şüphelisi yakalandı
Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen yankesicilik şüphelisi yakalandı
Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen yankesicilik şüphelisi yakalandı

Şahintepe Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen yankesicilik şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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