Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kayıtların devamında iki kardeşin şüphelinin peşini bırakmamak için demir korkuluğun üzerinden atlayıp takibi sürdürdükleri görülüyor.

Ekip, yaptığı çalışmayla kapkaç şüphelisi Kenan P'yi (34) yakaladı, çalınan cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğine ulaştı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde Büşra (23) ve kardeşi Emine Ö. (21), kaldırımda yürüdükleri sırada bir kişi yanlarına yaklaştı. Büşra Ö'nün elinden cep telefonunu alan kişi, olay yerinden kaçtı.

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