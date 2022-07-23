Tellidere Mahallesi'nde 3 yaşındaki oğlu ile yürüyen Rabia Gülşah O'nun, telefonuyla konuştuğu esnada arkasından bir kişi yanlarına yaklaştı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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