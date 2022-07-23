Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı

23.07.2022 09:57
Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Tellidere Mahallesi'nde 3 yaşındaki oğlu ile yürüyen Rabia Gülşah O'nun, telefonuyla konuştuğu esnada arkasından bir kişi yanlarına yaklaştı.

Rabia Gülşah O'nun elinden cep telefonunu alan zanlı olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerden yardım isteyen Rabia Gülşah O, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheli Mücahit Mahmut K'yi olay yerine yakın bir bölgede kaçarken yakaladı, çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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