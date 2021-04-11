Adana'da kadının cep telefonunu elinden alıp kaçtığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da bir kadının görüşme yaptığı sırada elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Şerife B. (22), merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.
Şüpheli, kadının cep telefonunu görüşme yaptığı sırada elinden alıp olay yerinden kaçtı.
Kadının durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlının kimliğini tespit etti.
Şüpheli Şerafettin Z. (21), adresine yapılan baskınla yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Cep telefonunu tanımadığı bir kişiye 500 liraya sattığını öne süren zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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