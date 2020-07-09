Adana'da kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

Adana'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı

Merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde, market alışverişi sonrası evine dönen Seda Ölmezer'in (30) yanına, yolda yürüdüğü sırada bir kişi yaklaştı.


Şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtı.


Kadının yardım çığlıkları üzerine bölgedeki vatandaşlar peşine düştüğü zanlıyı yakalayıp üzerindeki cep telefonunu da aldı.


Daha sonra şüpheliyi elinden kaçıran vatandaşlar, cep telefonunu Seda Ölmezer'e teslim edip durumu polise bildirdi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


Ekip, bölgedeki semt pazarının güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "yaralama" olaylarından emniyette 14 suç kaydı bulunan Şehmuz S. (19) olduğunu belirledi.


Zanlı, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.


Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kadının zanlıya direnmesi kamerada


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli, kadını takip edip daha sonra elindeki cep telefonunu zorla almaya çalışıyor.


Zanlı, kendisine direnen kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçıyor.


Bu sırada olaya şahit olan bir kadın ve motosiklet sürücüsü de şüphelinin peşine düşüyor.

Kapkaç mağduru yaşadıklarını anlattı

Seda Ölmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş sonrası şüpheli tarafından takip edildiğini, bunun üzerine hızlı yürümeye başladığını söyledi.

Ölmezer, zanlının telefonunu almaya çalışacağını düşünmediğini anlatarak, "Çok yakınımda yürüyordu ve sözlü tacizde bulunacağını düşündüm." dedi.

Şüphelinin kendisine daha da yaklaşması üzerine hızını arttırdığını dile getiren Ölmezer, şunları kaydetti:

"Semt pazarına yakındım ve oranın güvenlik görevlisinden yardım almak istedim. Bu sırada zanlı elimdeki telefonu almak istedi. Alamayınca da 'telefonu ver' dedi. Direnmem üzerine elimden tutup zorla telefonu almaya çalıştı. Elinden ısırıp kurtulmak istedim ama başaramadım. Telefonu elimden alıp gittiğinde ise sinir krizi geçirdim. Olaya şahit olan komşumuz ve bir motosikletli zanlının peşine düştü. Daha sonra bazı gençler zanlıyı yakalayıp telefonumu almışlar. Polisler de şüpheliyi yakalamak için çok çaba harcadı ve sonunda yakaladı."

Ölmezer, zanlının tutuklanmasına sevindiğini sözlerine ekledi.

Emek Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
21:20
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 23:31:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]