Adana'da kadının darbedildiği iddiası
1 saat önce
Adana'da bir kadını darbedip üzerine yanıcı madde döktüğü öne sürülen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Adana'da bir kadını darbedip üzerine yanıcı madde döktüğü öne sürülen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, darbedilip üzerine yanıcı madde döküldüğünü iddia eden Ebru Berköz Karaca'nın (48) şikayeti üzerine gözaltına alınan L.G. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaca ile L.G. ve D.G'nin işlettikleri bir tesisin devri konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.
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