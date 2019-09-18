Son Dakika Haberleri: Adana'da kadının darbedildiği iddiası
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Adana'da kadının darbedildiği iddiası

1 saat önce

Adana'da bir kadını darbedip üzerine yanıcı madde döktüğü öne sürülen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da kadının darbedildiği iddiası, System.String[]

Adana'da bir kadını darbedip üzerine yanıcı madde döktüğü öne sürülen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, darbedilip üzerine yanıcı madde döküldüğünü iddia eden Ebru Berköz Karaca'nın (48) şikayeti üzerine gözaltına alınan L.G. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaca ile L.G. ve D.G'nin işlettikleri bir tesisin devri konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.

Ebru Berköz Karaca, Kurttepe, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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