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Adana'da kadının evde silahla yaralanmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kadının evde silahla yaralanmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

16.02.2022 09:37
Adana'da kadının evde silahla yaralanmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının evde tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının evde tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat'ta Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evin ikinci katında Elif M.M'nin (23) tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, silahı kullandığı öne sürülen Batuhan K. (24) ve motosikletle şüphelinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Harun K'yi (32) saklandıkları adrese baskın düzenleyerek yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Harun K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı Elif M.M'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde, 8 Şubat'ta tabancayla yaralanan Elif M.M. hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan, Elif M.M, 21 Temmuz 2020'de Adana Adliye binası önünde husumetli 2 grup arasında çıkan ve 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kavgada zanlılardan birinin silahını sakladığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı olayda kadının kardeşi Selçuk Y.M. (19) de gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kadının evde silahla yaralanmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kadının evde silahla yaralanmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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