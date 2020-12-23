Adana'da kadınlar için belediyeden spor etkinliği - Son Dakika

Adana'da, Seyhan Belediyesi tarafından kadınlar için spor etkinliği gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı semtlerinde uzman eğitmenler eşliğinde 6 ayrı tesiste spor etkinliği düzenliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sağlıklı yaşam için kadınlara yönelik düzenlenen sabah sporlarının birçok faydasının olduğunu belirterek, "Kadınlarımızı değişik bölgelerde belediyemize ait tesislerimizde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen sabah sporlarımıza davet ediyorum." ifadesini kullandı.