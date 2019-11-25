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Adana'da kadınlar "kadına şiddeti" protesto etti
6 saat önce
Adana'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya gelen Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyeleri, kadına şiddeti protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Adana'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya gelen Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyeleri, kadına şiddeti protesto etti.
Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı müzik eşliğinde Atatürk Parkı'nda toplanan kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle şiddeti kınadı.
Dilek ağacının da getirildiği alanda grup adına açıklama yapan Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Merve Gündoğdu, Türkiye genelinde sığınma evi sayısı ve kapasitesinin yetersiz olduğunu, var olanların da fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Konuşmanın ardından kadınlar, dilek ağacına şiddetsiz günler dileğiyle kağıt astı.
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